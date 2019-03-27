287 مخالفة تموينية بالفيوم خلال الأسبوع الأخير من مارس

شنت مديرية التموين بالفيوم، بإشراف المحاسب عبدالفتاح محمود، وكيل وزارة التموين، عددًا من الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 287 مخالفة تموينية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على مستوى المحافظة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.



تم ضبط تجميع 14 شيكارة دقيق مخابز، وعدد62 شيكارة دقيق مستهلكين، بالإضافة إلى 200 كجم سكر تمويني، في قطاع المخابز والمطاحن على مستوى مراكز المحافظة.



أما بالنسبة للحوم التى تم ضبط 1080 كجم لحمة رأس ودهون وأحشاء داخلية ولحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي، و114 كجم دجاج منتهية الصلاحية على مستوى مراكز المحافظة.



كما تم ضبط 2016 قطعة مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر على مستوى مراكز المحافظة، وكذلك ضبط مصنع لإعادة تصنيع الزيوت المستخدمة للطعام مرة أخرى بمركز سنورس يحتوى على 270كجم مجهولة المصدر جاهز للبيع.



وشدد محافظ الفيوم على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق، للتأكد من ضبط الأسعار، واتخاذ كل الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر حيال المخالفين.

