وزير دفاع البرازيل يستبعد مشاركة بلاده في تدخل عسكري بفنزويلا

استبعد وزير الدفاع البرازيلي فرناندو أزيفيدو إي سيلفا، مشاركة بلاده في تدخل عسكري بفنزويلا، بعدما ترك الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الباب مفتوحا أمام الخيار العسكري قبل نحو أسبوع.



وقال الوزير البرازيلي الذي يزور واشنطن: "ليس احتمالية ننظر بها، البرازيل تبحث عن حل سلمي وسريع للأزمة بفنزويلا"، في تصريحات أدلى بها مساء الثلاثاء عقب اجتماع مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان في البنتاجون.



وتمر فنزويلا بأزمة سياسية بدأت بعدما فاز الرئيس نيكولاس مادورو العام الماضي في الانتخابات الرئاسية التي لم يعترف بها جزء كبير من المجتمع الدولي، واستفحلت في الـ23 يناير مع إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.