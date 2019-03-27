القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

حوادث
الأربعاء 27/مارس/2019 - 04:00 م

"والنبي يا بابا هيموتوني إديهم اللي عايزينه".. 3 ذئاب بشرية يقتلون طفل مقابل "تمثالين"

والنبي يا بابا هيموتوني
عمرو المزيدي – ندى حمدي
dostor.org/2568747

"والنبي يابابا هيموتوني اديهم اللي هما عايزينه".. كلمات بسيطة قالها طفل منشأة القناطر في مقطع فيديو لا تتعدى مدته دقائق قليلة، بعد اختطافه من قبل ثلاثة أشخاص؛ لإجبار والده على تسليم تمثالين آثريين لهم بعدما أشاع أهل القرية أنه عثر على آثار.

الجريمة تم الكشف عنها عندما تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد المواطنين من قرية أم دينار مركز منشاة القناطر "المناشي"، بخروج نجله 10 سنوات، للهو أمام مسكنه وعدم عودته، وتلقيه إتصال هاتفي من مجهول طلب منه إعطائهم التمثالين الاثريين الذين استخرجهما كفدية لإطلاق سراح نجله، وقدم للأجهزة الأمنية مقطع فيديو لطفله أرسله له الخاطفون يتضمن صراخ الطفل واستغاثته بوالده مرددًا: "اديهم اللي عايزينه يا بابا خليهم يسيبوني والله هيموتوني الحقني يا بابا".

شكل اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، فريق بحث بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الادارة لسرعة حل اللغز وتوصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة ثلاثة أشخاص من بينهم جار والد الطفل.

وألقت قوات الأمن برئاسة العقيد علاء فتحي مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز منشاة القناطر القبض علي جار والد الطفل الذي اعترف بارتكابه واقعة خطف الطفل بالاشتراك مع صديقيه وفجر مفاجأة عندما طلبت منه قوات الأمن إرشادهم عن مكان احتجاز الطفل، حيث اعترف بقيامهم بقتله وإلقاء جثته بالرياح البحري المار من القرية.

وبإلقاء القبض على المتهمين الآخرين ومواجهتهم اعترفوا أمام العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر بتفاصيل الجريمة، حيث قرر المتهم الرئيسي أنه نما إلى علمه عثور جاره الفلاح على تمثالين اثريين يقدران بثروة هائلة فقفزت إلى ذهنه فكرة الثراء السريع بالحصول على التمثالين، وفي سبيل تحقيق ذلك عرض على صديقيه فكرة خطف نجل جاره ومساومته على التمثالين مقابل إعادته فوافقاه ووضعا الخطة التي تضمنت قيام الجار باستدراج الطفل الذي ذهب برفقته لمعرفته به واطمئنانه له واصطحبوه في سيارة ميكروباص وقاموا باحتجازه داخل منزل مهجور باخر البلدة.

وأضاف المتهمون في التحريات بقيادة العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث الأمن العام، أنهم عقب قيامهم بتصوير مقطع فيديو للطفل يقومون بتعذيبه فيه وإرساله لوالده اتفقوا على قتله لأنه علم بهوية أحدهم وسيقوم بكشف أمرهم وبالفعل هشموا رأسه بـ"كعب طبنجة" وحملوه وتوجهوا إلى الرياح البحري المار من القرية وألقوا بالطفل بعدما تأكدوا من إغراقه ومقتله، ثم استمروا في إرسال مقطع الفيديو لوالده بزعم أن الطفل حي ويستنجد به حتى فوجئوا بقوات الأمن تلقي القبض عليهم فاعترفوا بارتكاب جريمة القتل.

وأرشد المتهمون عن السيارة وطبنجة صوت "المستخدمتين فى الواقعة"، وشريحة المحمول المستخدمة في مساومة والد المجني عليه، فتم التنسيق وإدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية للبحث عن جثة المجنى عليه ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشالها بعد بحث استمر 3 أيام متواصلة حيث عثر عليها بمدينة دمنهور بالبحيرة بعدما جرفتها المياه.

وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بإحالتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

"والنبي يا بابا هيموتوني إديهم اللي عايزينه".. 3 ذئاب بشرية يقتلون طفل مقابل "تمثالين"
اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

منذ أقل من شهر

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"

منذ أقل من شهر

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي

منذ أقل من شهر

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"

منذ شهر

فيديو من كاميرات المراقبة يرصد لحظة وقوع حادث قطار "محطة مصر"

منذ شهر

النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في حريق قطار محطة مصر

الآن

مجلة أمريكية: "أردوغان" في أضعف حالاته منذ 17 عامًا

الأرصاد: غدًا ارتفاع فى الحرارة يصاحبه أمطار.. والقاهرة 27 درجة

رئيس البرلمان: التعديلات الدستورية تدعم الحياة السياسية

بالإنفوجراف.. أسباب اختيار The Banker لـ "معيط" كأفضل وزير مالية في أفريقيا

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج ٤٥ يومًا فى "الفيديو الإباحى"

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

حبس أستاذ جامعي وطالبة 15 يومًا لترويجهما شائعة "فتاة أسيوط"

ألبومات الصور

بالصور.. القنصل الأمريكي تزور منطقة اللسان برأس البر

"السرطان وطرق الوقاية منه".. ندوة تثقيفية بـ"فنون جميلة" المنيا

بالصور.. محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب

محافظ البحيرة يوجه باستكمال رصف الطرق بالمدن والمراكز

رياضة

22 لاعبا في قائمة المصري استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

محمد النني مطلوب في الدوري التركي

يورك: يجب اتخاذ إجراءات صارمة بحق العنصريين

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج ٤٥ يومًا فى "الفيديو الإباحى"

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

حبس أستاذ جامعي وطالبة 15 يومًا لترويجهما شائعة "فتاة أسيوط"

كشكول

انطلاق المؤتمر الطلابي العلمي الثامن لصيدلة الزقازيق

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق المنتدى الصيني الأفريقي للتعليم العالي

رئيس جامعة طنطا يكشف أسباب اختيار شرم الشيخ لعقد مؤتمر الطاقة المتجددة

فتح باب التقديم بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2019/2020

مجدي سبع: " الهندسة الإنشائية والجيوتقنية" دعوة للسلام من شرم الشيخ

الأمصار

السعودية.. إقرار نظام للذوق العام يحظر ارتداء ملابس غير محتشمة

بالصور.. محمد بن زايد يصل إلى الإسكندرية

عريقات يتوقع اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة

بعد دعوة الجيش إلى عزل بوتفليقة.. منع 100 شخص من مغادرة الجزائر

"برشلونة" يبدأ مفاوضاته لضم المهاجم الصربي يوفيتش

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

خسارة هائلة للحشرات الملقحة في بريطانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

أمهات الأطفال المولودين قبل الأوان أكثر عرضة للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎