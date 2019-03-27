"والنبي يا بابا هيموتوني إديهم اللي عايزينه".. 3 ذئاب بشرية يقتلون طفل مقابل "تمثالين"

"والنبي يابابا هيموتوني اديهم اللي هما عايزينه".. كلمات بسيطة قالها طفل منشأة القناطر في مقطع فيديو لا تتعدى مدته دقائق قليلة، بعد اختطافه من قبل ثلاثة أشخاص؛ لإجبار والده على تسليم تمثالين آثريين لهم بعدما أشاع أهل القرية أنه عثر على آثار.



الجريمة تم الكشف عنها عندما تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد المواطنين من قرية أم دينار مركز منشاة القناطر "المناشي"، بخروج نجله 10 سنوات، للهو أمام مسكنه وعدم عودته، وتلقيه إتصال هاتفي من مجهول طلب منه إعطائهم التمثالين الاثريين الذين استخرجهما كفدية لإطلاق سراح نجله، وقدم للأجهزة الأمنية مقطع فيديو لطفله أرسله له الخاطفون يتضمن صراخ الطفل واستغاثته بوالده مرددًا: "اديهم اللي عايزينه يا بابا خليهم يسيبوني والله هيموتوني الحقني يا بابا".



شكل اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، فريق بحث بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الادارة لسرعة حل اللغز وتوصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة ثلاثة أشخاص من بينهم جار والد الطفل.



وألقت قوات الأمن برئاسة العقيد علاء فتحي مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز منشاة القناطر القبض علي جار والد الطفل الذي اعترف بارتكابه واقعة خطف الطفل بالاشتراك مع صديقيه وفجر مفاجأة عندما طلبت منه قوات الأمن إرشادهم عن مكان احتجاز الطفل، حيث اعترف بقيامهم بقتله وإلقاء جثته بالرياح البحري المار من القرية.



وبإلقاء القبض على المتهمين الآخرين ومواجهتهم اعترفوا أمام العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر بتفاصيل الجريمة، حيث قرر المتهم الرئيسي أنه نما إلى علمه عثور جاره الفلاح على تمثالين اثريين يقدران بثروة هائلة فقفزت إلى ذهنه فكرة الثراء السريع بالحصول على التمثالين، وفي سبيل تحقيق ذلك عرض على صديقيه فكرة خطف نجل جاره ومساومته على التمثالين مقابل إعادته فوافقاه ووضعا الخطة التي تضمنت قيام الجار باستدراج الطفل الذي ذهب برفقته لمعرفته به واطمئنانه له واصطحبوه في سيارة ميكروباص وقاموا باحتجازه داخل منزل مهجور باخر البلدة.



وأضاف المتهمون في التحريات بقيادة العميد أيمن الحمزاوي مفتش مباحث الأمن العام، أنهم عقب قيامهم بتصوير مقطع فيديو للطفل يقومون بتعذيبه فيه وإرساله لوالده اتفقوا على قتله لأنه علم بهوية أحدهم وسيقوم بكشف أمرهم وبالفعل هشموا رأسه بـ"كعب طبنجة" وحملوه وتوجهوا إلى الرياح البحري المار من القرية وألقوا بالطفل بعدما تأكدوا من إغراقه ومقتله، ثم استمروا في إرسال مقطع الفيديو لوالده بزعم أن الطفل حي ويستنجد به حتى فوجئوا بقوات الأمن تلقي القبض عليهم فاعترفوا بارتكاب جريمة القتل.



وأرشد المتهمون عن السيارة وطبنجة صوت "المستخدمتين فى الواقعة"، وشريحة المحمول المستخدمة في مساومة والد المجني عليه، فتم التنسيق وإدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية للبحث عن جثة المجنى عليه ونجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشالها بعد بحث استمر 3 أيام متواصلة حيث عثر عليها بمدينة دمنهور بالبحيرة بعدما جرفتها المياه.



وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بإحالتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.