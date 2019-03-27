الملك عبدالله الثاني يغادر الأردن لبدء جولة بـ4 دول

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأربعاء، في جولة تشمل المغرب وإيطاليا وفرنسا وتونس.



ويستهل جلالة الملك جولته بزيارة إلى المغرب، حيث يجري مباحثات مع أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية.



وستكون إيطاليا المحطة الثانية في جولة جلالة الملك، حيث يزور جلالته ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله مدينة أسيزي لتسلم جائزة مصباح السلام لعام 2019، التي تمنح لجلالته تقديرا لجهوده في تعزيز حقوق الإنسان والتآخي وحوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم. ويلقي جلالته الكلمة الرئيسة في حفل تسلم الجائزة، الذي ستشارك به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي فازت بالجائزة العام الماضي.



ويتوجه جلالة الملك من إيطاليا إلى العاصمة الفرنسية باريس لعقد مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



ومن فرنسا، يتوجه جلالة الملك إلى تونس للمشاركة في أعمال القمة العربية، حيث يترأس جلالته الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة، ويلقي كلمة الأردن في الجلسة الافتتاحية. وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك.