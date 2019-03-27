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محافظات
الأربعاء 27/مارس/2019 - 03:58 م

رئيس مركز بحوث الصحراء: استصلاح 650 فدان زراعي بمطروح

رئيس مركز بحوث الصحراء:
ياسمين شعيب
dostor.org/2568741

قال الدكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن الهدف الرئيسي من مشروع إنشاء وتنمية وديان جديدة وإعادة تأهيل وديان قديمة بمحافظة مطروح، هو تحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان المحليين الذين يعيشون في المناطق الريفية المستهدفة مع التركيز على التنمية المستدامة للموارد الطبيعية الرئيسية "للتربة والمياه" والحد من الفقر وخلق فرص عمل للسكان المحليين من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وتحسين إنتاجيتها بالإضافة إلى تغطية احتياجات الأسرة من المياه.

وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء، إلى أن المشروع أستهدف تنمية ما يقرب من 1200 أسرة وتم تنفيذ اعمال استصلاح لمساحات داخل بطون الوديان يقرب من 36 كم خاصة بتاهيل الوديان القديمة بالإضافة إلى 17 كم تنمية وديان جديدة حيث تم إنشاء 103 بئر تزيد السعة التخزينية بهم إلى أكثر من 15000 متر مكعب سنويا.

وأكد الدكتور حمدي عبدالعزيز المدير التنفيذي لمشروع إنشاء وتنمية وديان جديدة واعادة تأهيل وديان قديمة بمحافظة مطروح والفرق الفنية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح تتتابع الزراعات التي تمت داخل والوديان تصل مساحتها تصل إلى 650 فدان من خلال التنمية التي تمت لـ 51 وادي من فوكه شرقا حتى السلوم غربا.

وأوضح المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ان المشروع قد اختار مواقع الوديان القديمة والجديدة التي تم استصلاحها وتأهيلها باستخدامه منهجية التخطيط بالمشاركة مع المسح الطبوغرافي واعداد الخرائط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتحديد 100 بئر لحصاد مياه الامطار بالتعاون الكامل مع الاطراف المعنية والمستفيدين بنطاق الوديان التي تم استصلاحها وتنميتها.
واضاف "الامير" أن العام الحالي يشهد تنمية وديان الوشكة ورشمه ورقبة ابوجدورة ورقبة الجارية شرق الحشيفي ووادي المنية والحريقة بمرسي مطروح وتنمية وديان الحريقة والسنابة ورثمه براس الحكمة ووادي البييان والحناشة ووادي زينب بمركز النجيلة ووادي العراقييب ووادي الناجة والشدية بمرز سيدي براني.

رئيس مركز بحوث الصحراء: استصلاح 650 فدان زراعي بمطروح
رئيس مركز بحوث الصحراء: استصلاح 650 فدان زراعي بمطروح
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