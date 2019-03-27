جامعة سوهاج تبحث سبل التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

اجتمع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، مع اللواء إبراهيم صبحي، المستشار التسويقي بالهيئة العربية للتصنيع، والمهندس حسام الشواف، مدير التسويق، وبحضور الدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى عبد الخالق، عميد كلية الطب البشري، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين.



أشاد "عزيز" في بداية اللقاء، بمنتجات "الهيئة" باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية، ولأنها تمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة يتوجب استغلالها الاستغلال الأمثل لتعظيم المكون المحلى، الأمر الذي يتماشى مع خطة الدولة للاستفادة من الطاقات المحلية للصناعة الوطنية التى تمتاز بالجودة، مضيفًا أن الثقة فى معايير الجودة بالهيئة العربية للتصنيع كانت دافع الجامعة للتعاون معها من أجل توفير احتياجات كليتى الهندسة والطب من أجهزة علمية وطبية ومعدات.



وأضاف اللواء إبراهيم صبحي، أن الهيئة تقدم خدماتها في عدد من المجالات كالصناعة، الطاقة، السيارات، الأخشاب، المعدات والأجهزة التكنولوجية المختلفة، مؤكدًا على أهمية التعاون لتحقيق أقصى استثمار للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع المختلفة، موضحًا أنه جار دراسة إنشاء معملين بسعة ٣٥٠ جهاز حاسب آلي لكل منهما، وذلك لإجراء الامتحانات إلكترونيًا لأقسام الهندسة المدنية، تمهيدًا لتعميم ذلك على باقي كليات الجامعة، بالإضافة إلى مناقشة كيفية ميكنة البيانات لإلغاء الاستخدام الورقي، من أجل توفير نظام كامل يشمل كل البيانات الخاصة بكل موظف، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الجامعة لرفع كفاءة العمل الإداري.