5 أبريل.. هويس الشعر العربى يحيى حفلًا فى ساقية الصاوي

تستعد ساقية الصاوي، لاستقبال هويس الشعر العربى هشام الجخ، في السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 5 أبريل المقبل.



ولد "الجخ" فى 1 من أكتوبر عام 1978 بمحافظة سوهاج، ويلقب بهويس الشعر العربى، ويعتبر رائدًا فى مجال كتابة القصيدة (المضفرة) التى تجمع بين مقاطع من شعر الفصحى ومقاطع من شعر العامية.



له العديد من القصائد بالفصحى وبالعامية المصرية اشتهرت من خلال تواجده المستمر فى وسائل الإعلام العربى.. نذكر منها: (التأشيرة) و(جحا) و(أيوه بغير) و(إيزيس) و(3 خرفان) و(آخر ما حرف فى التوراة) و(متزعليش) و(طبعا ماصليتش العشا) و(الجدول) و(مشهد رأسى من ميدان التحرير)، وغيرها من القصائد التى لاقت رواجًا كبيرًا بين الشباب العربى بشكل عام والمصرى على وجه الخصوص.