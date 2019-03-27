الأحد.. بورصة النيل تستقبل طرح "سبيد لاب"

تستقبل بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل" أكبر طرح فى تاريخها يوم الأحد المقبل، لحصة 25% من شركة "سبيد ميديكال" المتخصصة فى المعامل الطبية، وتمثل تلك الحصة 13 مليون سهم من أسهم رأس المال الشركة بسعر 3.57 جنيه.



وأكد المهندس محمود لاشين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سبيد ميديكال، أن الهدف الرئيسي من الطرح هو التوسع فى الاستثمار بالمجال الطبى فى مصر، إذ تسعى الإدارة لزيادة رأس المال لأكثر من 100 مليون جنيه، بهدف التوسع بمشاريع جديدة كالمستشفيات، لاستكمال المنظومة الطبية التى تم تأسيسها بمعامل سبيد لاب والعيادات الخارجية وجميعها توفر خدمات طبية مميزة ورؤية مختلفة ناتجة عن دراسة دقيقة للسوق.



وأضاف: فقد تم شراء مبنى خرسانى على بداية طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى بمساحة 3 آلاف متر بنسبة 89.11 لبناء مستشفى سبيد المتكامل على أحدث طراز طبى باستثمارات تقدر بـ43 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن هناك موقعا آخر على مساحة ألفين متر لإنشاء مستشفى سبيد الثاني.



وأشار لاشين إلى أن معامل سبيد لاب بلغ عددها حتى الآن 51 معملا منتشرة فى 9 محافظات وتتميز بلا مركزيتها فى التحاليل، حيث يستطيع طالب الخدمة الحصول على نتيجة التحاليل خلال 3 ساعات من إجراء التحليل.



وكان للشركة دور ومشاركة فعالة فى الخدمة المجتمعية بإجراء المسح الطبى والتحاليل بالمواطنين بالقرى والنجوع، ووصل العدد حتى الآن إلى 1.2 مليون مواطن ونستهدف الآن 800 ألف آخرين خلال العام.



وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة الخميس الماضى، وافقت على قيد أسهم شركة "سبيد ميديكال" برأس مال مصدر قدره 52 مليون جنيه موزع على 52 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد.