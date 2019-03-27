القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
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الأربعاء 27/مارس/2019 - 03:54 م

بيونج يانج: ترامب بدا "مرنًا" في هانوي فيما يتعلق برفع العقوبات

بيونج يانج: ترامب
وكالات
dostor.org/2568736

أعلنت نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية، تشو سون هوي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدا "مرنًا" في القمة الأخيرة في هانوي إزاء مسألة رفع العقوبات عن كوريا الشمالية بشرط وجود بند للتراجع إذا استأنفت بيونج يانج أنشطتها النووية.

وقالت سون هوي "عندما قدمنا اقتراحا واقعيا، أبدى الرئيس ترامب موقفا مرنا فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق إذا ما كان رفع العقوبات سيتم إلغاؤه في حالة استئناف كوريا الشمالية نشاطها النووي".

جدير بالذكر أن قمة هانوي في أواخر فبرايرالماضي اختتمت أعمالها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، دون اتفاق بسبب خلافات بين الجانبين حول كيفية التعامل مع عملية نزع السلاح النووي.

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