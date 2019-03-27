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رياضة
الأربعاء 27/مارس/2019 - 03:53 م

22 لاعبا في قائمة المصري استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

22 لاعبا في قائمة
أ ش أ
dostor.org/2568735

يُغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بورسعيد، اليوم الأربعاء، متوجها إلى العين السخنة؛ للانتظام بمعسكر مغلق بإحدى القرى السياحية هناك؛ استعدادا لمباراته بالجولة السابعة والعشرين من الدوري، والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر بعد غد الجمعة على ستاد الجيش بالسويس.

وتضم قائمة الفريق لتلك المباراة 22 لاعبا هم محمود السيد، والناشئ محمد شحاتة لحراسة المرمى، ومحمد صالح، وأحمد شوشة، وإسلام أبو سليمة، ومحمود حمد، ومصطفى طيارة، وفريد شوقي، وإيزي ايميكا، وايزيكال باسي، وأوستين أموتو، وعمرو موسى، وسعيدو سينبوري، وإسلام عيسى، وإسلام عطية، وأحمد ياسر، ومحمود وادي، وعبد الله بيكا، وحسين رجب، ومحمد جابر، وكريم العراقي، والناشئ حسام أشرف.

كان الفريق قد خاض في الواحدة ظهر اليوم مرانه الأساسي استعدادا للمباراة، وهو المران الذي شهد تركيزا كبيرا من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة؛ لملاقاة فريق المقاولون العرب، وشهدت التقسيمة التي اختتم بها المران حماسا كبيرا من جميع اللاعبين.

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