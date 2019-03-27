مدير تعليم الاسماعيلية يستقبل طالب اخترع روبرت يعمل تحت الأنقاض

استقبل الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء الطالب عبد الرحمن عاطف علي بالصف الثاني الاعدادي بمدرسة الطائف الرسمية لغات، وذلك بمكتبه بديوان المديرية بعد قيامة باختراع روبرت يتم التحكم به عن طريق برنامج بالموبايل، يتمكن من الدخول إلى أسفل الأنقاض ومزود بشاشة تستطيع الكشف عما بداخل الأنقاض.



وأشاد الدكتور خالد خلف بالمستوى المتميز الذى بدأ علية الطالب وطريقة التفكير العلمية وسعية إلى تطوير عملية التعلم عن طريق الإبداع مشيرا الي انة حرص علي استقبال الطالب ومنحة شهادة تقدير كما حرص على استقبال إدارة المدرسة تقديرا للجهد المبذول في رعاية الابداع والمبدعين.



وقال الطالب عبد الرحمن سعدت كثيرا باستقبال وكيل الوزارة خاصة تشجيعه لي كان كبيرا وحافزا نحو تحقيق المزيد من النجاح والتفوق.



وأشار الي انة قام بابتكار جهاز الروبوت عقب حادث انهيار مبني علي أطفال تايلاند واحتجازهم تحت الأنقاض حيث سيتمكن الروبربوت من الكشف عن كل الأشياء المتواجدة تحت الأنقاض وهو ماسيساهم فى إنقاذ أرواح وممتلكات.