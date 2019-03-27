استمرار القوافل الثقافية بواحة سيوة

تجوب القوافل الثقافية، التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن خطة العدالة الثقافية التي يتبناها فرع ثقافة مطروح، أنحاء المحافظة.



وانطلقت فعاليات القافلة الثقافية بقرية المراقي بواحة سيوة التى تستمر حتى 29 مارس الجارى، حيث تضمنت محاضرة ثقافية بعنوان "المرأة شريكة الكفاح" ألقاها هاشم أبو القاسم، وأعقبها فقرات لاكتشاف مواهب أطفال القرية لتحفيز وأظهار مواهبهم الفنية، بالإضافة إلى مسابقات ترفيهية.



وأمسية شعرية للشعراء هيما عمي، علي حدي، إبراهيم عيني، إلى جانب عرض فنى للعرائس، ورش فنون تشكيلية، صلصال وفوم وخرز وتلوين رسم على وجوه الأطفال، كما أقيمت مسابقة رسم على الأسفلت، ومسابقة ثقافية.