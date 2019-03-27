تأجيل محاكمة بوسي في التهرب الضريبي لـ24 يونيو

قررت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، وحضور المستشار ماجد يحيى، وسكرتارية وسام حنفى، تأجيل محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيهات للضرائب، لجلسة 24 يونيو المقبل؛ لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.



كانت المحكمة قد قضت في 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسى، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.



وأسندت النيابة للفنانة بوسى، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات "وكالة الشافعى، والمتحدة، ومؤسسة فتوح"، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالى مبلغ مليون و827 ألف و210 جنيهات.