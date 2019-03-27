حبس إبراهيم سعيد شهر وإلزامه بدفع 60 ألف جنيه مصروفات مدرسية

قضت محكمة أسرة المعادى، اليوم الأربعاء، بحبس إبراهيم سعيد، ﻻعب نادي الزمالك السابق، شهر، في دعوى أقامتها زوجته لإلزامه بدفع المصروفات المدرسية، وقضت المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ 60 ألف جنيه.



كانت زوجة لاعب الزمالك السابق تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادي لتطليقها منه طلقة بائنة خلعًا مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم في عقد الزواج بعد زواجه عرفيًا من سيدة مغربية.



كما أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغير" لابنها "آدم" وإثبات حضانة ومصروفات مدرسية.



وفي المقابل، اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل.