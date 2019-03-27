إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بالاختناق

أصيب اليوم الأربعاء، 8 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم إصابة في الرأس، كما أصيب العشرات بالاختناق بالغاز، بينهم مصور وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



جاء ذلك خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية نصرة للأسرى - الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، والتي نظمتها الحركة الطلابية بجامعة "بيرزيت"، احتجاجا على اقتحام قوات الاحتلال لحرم الجامعة واعتقال 4 من الطلاب - حيث انطلقت من أمام جامعة "بيرزيت، وصولا إلى المدخل الشمالي لمدينة "البيرة " بمحافظة رام الله.



وهاجمت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة، حيث أطلقت باتجاههم وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.



وشهدت المنطقة المحيطة تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال الذين تخفوا بين الأشجار في محاولة لاعتقال الشبان.