ممثل "الحرية" يسلم البرلمان مقترحات الحزب حول تعديلات الدستور

قال مجدي علام، ممثل حزب الحرية بالبرلمان، إنه سلم أمانة المجلس نسخة من آراء ومقترحات الحزب على التعديلات الدستورية.



وأضاف علام، خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة فى مجلس النواب، أن مصر عملت 10 دساتير، منها 6 لم يعقد لها هيئة تأسيسية ولذلك فهذا الطرح ليس جديدا على مجلس النواب، مشيرا إلى أن البعض يثير أن هناك انقلابا على الدستور، وأنا أتساءل: كيف يشكل تعديل 12 مادة انقلابا على دستور به ما يزيد على 280 مادة؟.



وطالب علام بأن يكون مجلس الشيوخ بصلاحيات كاملة، وفيما يخص مادة القضاء قال: لا يوجد تغول من رئيس الجمهورية على استقلال القضاء لأن الجمعية العمومية هي من تختار وليس رئيس الجمهورية.

