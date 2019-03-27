القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

الثقافة
الأربعاء 27/مارس/2019 - 02:56 م

يحيى القيسي يصدر كتابه البحثي الأول عن "ابن عربي"

يحيى القيسي يصدر
غادة موسى
dostor.org/2568647

بعد 10 كتب في الرواية والقصة القصيرة والحوارات الإبداعية، أصدر الأديب الأردني يحيى القيسي، كتابه البحثي الأول بعنوان "ابن عربي في الفتح المكّي: الانتقاص من القدر المحمّدي"، عن مؤسسة أونيكس للتواصل الفكري في ويلز البريطانية.

ينشغل هذا الكتاب كما جاء على غلافه الخلفي بمراجعة جريئة لنتاج الصوفي الشهير الشيخ محيي الدين ابن عربي في سفره الضخم "الفتوحات المكيّة"، إضافة إلى كتبه الأخرى مثل: التجليّات، فصوص الحكم، الرسائل، وغيرها، وهي مراجعة تتأمّل النصوص لسبر أغوارها فيما يتعلق بمعرفة الشيخ الأكبر الأكيدة بالحقيقة المحمّدية، وكيف تناقضت كشوفاته الروحية مع النقولات من النصوص التي وصلته في كتب الأحاديث التي رآها صحيحة تمامًا، إضافة إلى ما وصله من نتاج المتصوّفة السابقين عليه، وهذا ما قاد بالتالي إلى أن يقع في الكثير من الأخطاء بحقّ النبي العظيم.

ضمّ الكتاب بعد المقدمة خمسة فصول؛ تناول الأول سيرة الشيخ وتلامذته وكتبه وشيوخه، إضافة إلى ملاحظات مؤلف الكتاب على هذه السيرة، وجاء الثاني ليناقش الحقيقة المحمدية بين الطعن والتقديس، وتناول الثالث أمثلة على الأخطاء والخطايا التي أوردها ابن العربي بحقّ النبي، وانشغل الرابع بمقارنة ابن عربي نفسه بالنبي، أما الفصل الأخير رصد وقوعه في فخّ مسألة "الفاضل والمفضول"، وانتهى الكتاب بخاتمة وثبت بالمراجع والمصادر وتعريف بالمؤلف.

الكتاب كما جاء في مفتتحه نتاج سنوات طويلة من التأمّل في التجربة الصوفية الإسلامية والانغماس في البحث والقراءة لمنجز ابن عربي تحديدًا، ويقدم قراءة محايدة له دون الوقوع تحت سطوة التضخيم والتقديس للشيخ ولم يكن هدفها انتقاده وتتبع هفواته بل جاءت كمحاولة للفهم والتأمل، وقد أورد المؤلف بالشواهد الواضحة والدامغة من السفر الضخم في هذه الدراسة وهو "الفتح المكي" ما يصيب المرء بالصدمة لحجم الإساءات التي طالت الذات المحمّدية في محاولة تبريرية من الشيخ لقبول الأحاديث المنسوبة للنبي على علاتها دون عرضها على القرآن الكريم والعصمة النبوية، كما انشغل الشيخ بإيراد كشوفاته الروحية في محاولة منه للتوفيق بين النقل والكشف فوقع في الأخطاء كما أشار القيسي، ومن ذلك إيمان ابن عربي بوجود شيطان يسيطر على النبي ويأمره، وأنّه عبس في وجه أعمى، ويخاف أن يتبدل قلبه في الإيمان، ويشتم ويلعن، ويرغو كما البعير حينما ينزل عليه الوحي، وأن نبي الله إبراهيم أفضل منه، وموسى أكثر رأفة ورحمة بقومه منه، وأنّ جبريل أعلى منه مرتبة وأكثر علمًا، وأنّ بعض الصحابة يسبقونه إلى الجنّة وأعلى في المراتب عند الله منه، وأنّه خالف ربّه وصلى على منافق، وأن الله أمره بقتال الناس، وأنه يحبّ النساء متبعًا شهواته، وغير ذلك كثير.

أما المسألة الأخرى فهي قيام ابن عربي بمقارنة معجزات النبي بما جرى معه شخصيًا، بحيث بدت هذه المعجزات أمرًا عاديًا للنبي، ولا تكاد توجد معجزة أو خصوصية للنبي إلا وهي موجودة عن الشيخ نفسه على شكل كرامة وأكثرها وضوحًا المعراج السماوي الذي ناله بطريقة مشابهة تقريبا لما جرى مع النبي بل أحيانا أكثر قوة وسطوعا، إضافة إلى تسبيح الحصى في كفه، وقدرته على الرؤية من خلف ظهره، وطيرانه في الهواء، ومخاطبته من قبل الله كفاحا، إلخ، وناقش الباحث أيضًا في كتابه الجديد موضوع قناعة الشيخ الأكيدة بقاعدة "الفاضل والمفضول" التي أخذها من شيخه الصوفي الأندلسي ابن قسي، وهي تشير إلى أنّ الفاضل أي النبي قد يكون هناك من هو أعلى منه من المفضولين أي بعض صحابته مثل عمر بن الخطاب مثلا عبر ما سمي بموافقات الله لعمر ومخالفته للنبي نفسه في بعض المسائل مثل أسرى بدر والحجاب، وهو أمر خطير كما يوضح الباحث ينتقص من الجانبين الروحي والجسدي للنبي أي في باطنه الحقّ وظاهره الخلق.

الكتاب جاء في 350 صفحة من القطع الكبير، ويضم الكثير من التفاصيل في هذه الموضوعات وغيرها، وهو كما يعتبره مؤلفه الجزء الأول من سلسلة من المراجعات لـ"الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر" كما وصفه مريدوه والذي وقع في ظنه أنّه المهدي المنتظر أو ختم الولاية المحمدية حتى سنوات حياته الأخيرة، وربما هذا الظن ما جرّ عليه فكرة الانتقاص من النبيّ العظيم لأنه يرى أنّ خاتم الولاية يأخذ مباشرة من الله تمامًا كما حصل لآخر الرسل، ويرى "القيسي" أن تصديق ابن عربي للمرويات المنسوبة إلى النبي ومقارنتها بكشوفه الروحية التي يرى أنها معصومة عن الخطأ قاده إلى الوقوع في مثل هذه المخالفات والإساءات غير المقبولة من صوفي كبير مثله، وبدت محاولته لتبريرها واهية وغير مقنعة.

يذكر أن الأديب والباحث يحيى القيسي لديه تجربة طويلة في الصحافة الأدبية والإدارة الثقافية بتونس والأردن والإمارات، ويعمل حاليا مديرا للنشر بمؤسسة أونيكس للتواصل الفكري ببريطانيا، وينشغل بقراءة الفكر الديني والتصوف الإسلامي منذ سنوات طويلة، أمّا في جانبه الأدبي فهو يؤمن بالرواية العرفانية، حيث انشغلت أعماله كلها بالماورائيات والروحانيات والتصوف.

اقرأ أيضًا
منذ شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أكثر من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 4 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 4 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 5 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 5 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

نيوزيلندا تحقق حول احتمالية الصلة بين هجمات المسجدين ورجل توفي طعنا

التعليم تعلن موعد فتح باب الالتحاق بالمدارس اليابانية

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

اليوم.. البرلمان يواصل جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج ٤٥ يومًا فى "الفيديو الإباحى"

إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

حبس أستاذ جامعي وطالبة 15 يومًا لترويجهما شائعة "فتاة أسيوط"

ألبومات الصور

"السرطان وطرق الوقاية منه".. ندوة تثقيفية بـ"فنون جميلة" المنيا

بالصور.. محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب

محافظ البحيرة يوجه باستكمال رصف الطرق بالمدن والمراكز

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

رياضة

يورك: يجب اتخاذ إجراءات صارمة بحق العنصريين

باير ليفركوزن يمدد عقد حارس مرماه البديل أوزكان

تمهيد عودة خافي مارتينيز إلى اتلتيك بلباو

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج ٤٥ يومًا فى "الفيديو الإباحى"

إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

حبس أستاذ جامعي وطالبة 15 يومًا لترويجهما شائعة "فتاة أسيوط"

كشكول

عبد النبي: إجراء تحليل مخدرات للعاملين بجامعة المنيا

بالصور.. جامعة المنيا تُكرم فريق عمل برمجة منظومة التحصيل الإلكتروني

جمال السعيد يعقد أول اجتماع لمجلس جامعة بنها تحت قيادته

رئيس جامعة بني سويف يعلن فوز كلية الصيدلة بأفضل برنامج دراسي

"ما بين النظامين القديم والحديث".. طلاب الأول الثانوي في حيرة من الامتحانات

الأمصار

بعد دعوة الجيش إلى عزل بوتفليقة.. منع 100 شخص من مغادرة الجزائر

"برشلونة" يبدأ مفاوضاته لضم المهاجم الصربي يوفيتش

مصر: استقرار السودان "خط أحمر"

العثور على جثة نجل السفير الليبي في الأردن مصابا بطلقة في الرأس

بسبب رئيس الحكومة.. تصاعد الخلافات بين "النهضة" و"تحيا تونس"

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

خسارة هائلة للحشرات الملقحة في بريطانيا

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

أمهات الأطفال المولودين قبل الأوان أكثر عرضة للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎