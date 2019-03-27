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محافظات
الأربعاء 27/مارس/2019 - 02:56 م

اليوم ختام فعاليات الأسبوع المائي بقرية في كفر الزيات بالغربية

اليوم ختام فعاليات
الغربية _حسام فوزي جبر وعبدالمنعم فودة
dostor.org/2568646

أناب اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم، اللواء ممدوح هجرس السكرتير العام المساعد للمحافظة، لحضور ختام الأسبوع المائي والقافلة المائية.

وأكد المُحافظ؛ أن الهدف من تنظيم «أسبوع ترشيد استهلاك مياه الشرب» تحت شعار" كل نقطة بتفرق" هو تغيير ثقافة المجتمع وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها. بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ومن جانبه؛ قدم محافظ الغربية الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية وجميع القائمين على تنفيذ هذه الحملة من قبل التربية والتعليم ومديرية الأوقاف والكنيسة والشباب والرياضة ومديرية الرى.

انطلقت فعاليات الأسبوع المائي بمحافظة الغربية بقرية إبيار مركز كفر الزيات في 22 مارس، وتضمنت العديد من الأنشطة الاجتماعية متمثلة في استقصاء رأي المواطنين عن الخدمات التي تقدمها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وعمل حملات التوعية والدروس بالمساجد والعظات بالكنيسة والندوات والأنشطة بالمدارس وتنظيم الشباب والرياضة مسيرات إحتفالية بيوم المياه وذلك في إطار الإحتفالات بيوم المياه العالمي 22 مارس من كل عام.

يذكر أن فعاليات هذا الأسبوع تضمنت عمل مسابقة تنافسية بين القرى المستهدفة وعددهم (24) قرية على مستوى الجمهورية "مسابقة القرية الواعية" لإختيار أفضل قرية على مستوى الجمهورية من حيث ترشيد إستهلاك مياه الشرب.

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