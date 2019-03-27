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محافظات
الأربعاء 27/مارس/2019 - 02:56 م

جامعة بنها: إنشاء 10 غرف عمليات بالتعاون مع القوات المسلحة

الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2568644

وقع الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، عقد إنشاء 10 غرف عمليات جديدة بالمستشفيات الجامعية بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

استقبل الدكتور السعيد، العميد ممدوح زوام رئيس جهاز مشروعات القوات المسلحة، وعددا من مسئولي الجهاز، بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفي القاضي عميد طب بنها والدكتور محمد سعيد مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية وسمير القرش الأمين المساعد للشئون الإدارية.

واستمع الحضور إلى شرح من أعضاء جهاز مشروعات القوات المسلحة تتضمن التفاصيل الخاصه بانشاء 10 غرف عمليات ومحتوياتها علي أعلي مستوي، والتي تقام بمبني الجراحة بمستشفيات بنها الجامعية وبذلك قد تم الانتهاء من التعاقد علي 5 مصاعد جديدة وانشاء منظومة متطورة للاطفاء بالمستشفيات الجامعية بالاضافة الي انشاء ال10 غرف عمليات يتم الانتهاء منها جميعًا بنهاية العام الجاري 2019.

وقال السعيد؛ أننا ندعم المستشفيات الجامعية بكامل طاقتنا ونعمل علي تطويرها وتجهيزها علي أعلي مستوي في وقت قصير لتقديم خدمه لكل المواطنين في القليوبية والمحافظات المجاورة ولكل أبناء مصر، وهو ما يعود بالايجاب علي حالة الرضا لدى متلقي الخدمة.

وأوضح "السعيد" أننا نثق في قدرة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحه علي تنفيذ بنود العقد الموقع معهم في الوقت المحدد ووفقا لخطة التنفيذ التي تم الاتفاق عليها وبجودة عالية مؤكدا أن الجامعة تعاقدت مع جهة متخصصة نضع ثقتنا فيها ونمتلك ضمان نجاح هذا المشروع.

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