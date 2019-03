غدًا.. "Face Off" بمركز جيزويت الإسكندرية

يستضيف مركز جيزويت الإسكندرية، مساء الغد، عرضا مسرحيا تحت عنوان "Face Off" أي "مواجهة نزع الوجه"، من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً، بدعم من المؤسسة الثقافية السويسرية.



"Face Off" هو عرض يتناول العنصرية على المستوى الشخصي والسياسي الاجتماعي بطريقة كوميديا الستاند أب مع موسيقى البيانو، بالإضافة لأنواع مختلفة من الفكاهة والتنكر من جهة، والنقد العنيف والصدق من جهة أخرى.



يُذكر أن "Face Off" كان جزءًا من رسالة ماجستير الفنانة نتاندو سيلي في أكاديمية "داس آرتس" في أمستردام.