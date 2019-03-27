يورك: يجب اتخاذ إجراءات صارمة بحق العنصريين

يرى مهاجم ​مانشستر يونايتد​ السابق وايت يورك أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد مرتكبي الأفعال العنصرية.





وقال يورك: "أعتقد أن الغرامة ليست جيدة بما فيه الكفاية. أعتقد أننا أحرزنا تقدماً على مر السنين فيما يتعلق بالعنصرية، لكنها بالتأكيد تعود إلى اللعبة. إنه شيء نحتاج إلى القضاء عليه، والطريقة الوحيدة التي يمكنك القيام بها هي اتخاذ قرارات صعبة للغاية."





وأضاف: "المال ليس مشكلة، نحن بحاجة إلى تقليص نقاط الفريق لحظر هؤلاء الرجال العنصريين من اللعب. أعتقد أنه يتعين على الأشخاص المسؤولين اتخاذ قرارات صعبة للغاية، وقد رأينا أن الغرامات لا تكفي".