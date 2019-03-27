توسك: لا يمكن تجاهل الراغبين في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، إن الاتحاد لا يمكنه تجاهل الأغلبيىة المتزايدة، التي ترغب في بقاء بريطانيا داخل الاتحاد، مشيدا بالملايين الذي وقعوا على عريضة لإلغاء المادة 50 من معاهدة "لشبونة" المعنية بالخروج من الاتحاد الأوروبي.



وعاتب توسك- خلال كلمته في البرلمان الأوروبي- الذين أعربوا عن قلقهم إزاء تمديد طويل محتمل للمادة 50 من معاهدة لشبونة، في حال رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق "بريكست" مجددا خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.



وقال "دعوني أبدي ملاحظة شخصية واحدة لأعضاء البرلمان.. إنني قلت أمام المجلس الأوروبي إنه يتوجب علينا أن نكون منفتحين على التمديد الطويل إذا رغبت بريطانيا في إعادة التفكير في استراتيجية بريكست، الأمر الذي يعني بالطبع مشاركة بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي.. وعليه فثمة أصوات تقول إن هذا الأمر من شأنه أن يكون ضارا أو غير مناسب لبعضكم".



وأضاف: "دعوني أكون واضحا.. مثل هذا التفكير غير مقبول. لا يمكنك أن تخون 6 ملايين شخص وقعوا على عريضة إلغاء المادة 50 أومليون شخص نادوا بإجراء تصويت شعبي أو الأغلبية المتزايدة من الشعب التي تريد البقاء في الاتحاد الأوروبي".