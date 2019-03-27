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الأربعاء 27/مارس/2019 - 02:51 م

420 ألف طالب دخلوا على منصة تدريب امتحان الجغرافيا حتى الآن

420 ألف طالب دخلوا
أ ش أ
dostor.org/2568638

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب الذين استطاعوا الدخول على منصة التدريب على امتحان الجغرافيا، اليوم الأربعاء، بلغ 420 ألف طالب حتى الآن، ومتوقع زيادة العدد قبل نشر الأسئلة على موقع الوزارة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان اليوم، أن عدد الطلاب الذين استكملوا الإجابة عن الأسئلة عبر التابلت بشكل كامل بلغوا 130 ألف طالب حتى الآن، مشيرة إلى أن منصة التدريب على الامتحانات تعمل حاليًا بكامل طاقتها.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب الذين استطاعوا الدخول على منصة التدريب على الامتحانات، أمس الثلاثاء، بلغ 580 ألف طالب، استكمل منهم 259 ألفا و879 طالبا وطالبة حل الأسئلة وتسليمها للتصحيح الإلكتروني.

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