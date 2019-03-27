حبس مكوجي 4 أيام بتهمة سرقة "مسنة" في مصر الجديدة

أمرت نياية مصر الجديدة، اليوم الأربعاء، بحبس مكوجى 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاستعانته باثنين آخرين لسرقة "مسنة" بالعقار المجاور لمحل عمله.



البداية بتلقي قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغًا من أحد المستشفيات بإصابة ربة منزل 69 سنة، مقيمة بدائرة القسم، بسحجات وآثار خنق وكدمات متفرقة بالوجه، وقررت أنه أثناء تواجدها بمسكنها قام مجهول بطرق الباب ولدى فتحها قام بدفعها والتعدى عليها بالضرب ومحاولة خنقها بكوفية يرتديها مما أدى لفقدها الوعى وعقب إفاقتها إكتشفت سرقة (5 هواتف محمولة- سماعة هاتف - كمية من المشغولات الذهبية والفضية- 6 ساعة يد - كمية من الإكسسوارات).



وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام، وبالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى أن وراء الواقعة ثلاثة أشخاص أصل بلدتهم سوهاج.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر "جارى ضبطه" وأضاف أحدهما أنه نظرًا لطبيعة عمله مكوجى بالعقار المجاور لمسكن المجنى عليها وتردده على المجنى عليها وعلمه بثرائها فعقد العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ مخططه إستعان بالإثنان الآخران وعقب علمه بتواجدها بمفردها بالشقة توجها لمسكن المجنى عليها وقام الهارب بالطرق على الباب.



وعقب فتحها تعدى عليها بالضرب وخنقها فإعتقد أنها فارقت الحياة وإستوليا على المسروقات وهربا، وأرشدا عن المصوغات الذهبية وقررا أن باقي المسروقات بحوزة المتهم الهارب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.