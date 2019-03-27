"الأم مدرسة الأجيال" محاضرة بثقافة أبورماد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عدة فعاليات، بفرع البحر الأحمر، بمنطقة الجنوب، حيث نظم قصر ثقافة أبورماد بالتعاون مع إدارة حلايب التعليمية بمدرسة حامد جوهر للتعليم الأساسي بأدلديت، قافلة ثقافية وفنية ليوم واحد تضمنت محاضرة بعنوان "الأم مدرسة الأجيال" حاضرها الشيخ علي محمد أحمد، إمام ومدرس وخطيب بأبورماد، وورشة فنية، وأمسية شعرية للشعراء محمد الشاذلي وأحمد الوفا، ومسابقة ثقافية.



وقدم الأطفال فقرات غنائية وأناشيد دينية، وفي نهاية القافلة تم توزيع جوائز على الأطفال الفائزين في المسابقة الثقاقية، وكذلك المشاركين بالفقرات الغنائية والأناشيد.



وأقام قصر ثقافة حلايب الاحتفال بعيد الأم فى معهد فتيات حلايب، بدأ الاحتفال بالقرآن الكريم للطالبة جمعية محمد موسى، ومحاضرة عن "معزة الأم" ألقاها عبدالهادى أحمد عبدالهادى، بالإضافة إلى قصائد شعرية وأغان لطالبات معهد فتيات حلايب، وأخيرًا عمل مسابقة وتوزيع جوائز للفائزين وشهادات تقدير، ونظم قصر ثقافة حلايب بالمشاركة مع أعضاء المجلس القومى للمرأة، محاضرة "الإسعافات الأولية للحروق"، قدمها العضو محمد صلاح، طالب بالصف الرابع من كلية التربية بالغردقة، وتحدث عن أنواع الحروق ودرجاته وكيفية التعامل معها.



ونظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية تلتهم الزيادة الاقتصادية"، وتحدث أيمن رمضان عن مفهوم الزيادة السكنية وأسبابها وكيفية الحد منها، وبالتعاون المشترك بين ثقافة الحمراوين وجمعية تنمية المجتمع، تم الاحتفال بعيد الأم بجمعية التنمية، تتضمن الاحتفالية الافتتاح بتلاوة القرآن الكريم، وتتوالى الفقرات بالعروض الفنية والأغانى للأم.