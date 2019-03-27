ورش عمل وتوعية بالترفيه لترشيد استهلاك المياه بمدارس الغردقة

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، بمدينة الغردقة، ورش عمل ومسابقات فنية وثقافية للأطفال والعاب تعليمية لرفع الوعى المائى لدى طلاب المدارس بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها.



حيث تم تعريف الطلاب بالمجهودات المبذولة من الدولة، لتوصيل كوب مياه نظيف لكل مواطن بالإضافة إلى التوعية بخدمة الخط الساخن 125، والذى يعمل طوال 24 ساعة لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور وخدمة تطهير الخزانات من خلال فرق متخصصه وبأسعار رمزية.



كما تم توزيع مطبوعات ومطويات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية المائية.