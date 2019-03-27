البرلمان التونسي يصادق على انضمام بلاده لعضوية "الكوميسا"

صادق مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، وفقا لما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات".



وتأتي الموافقة على انضمام تونس إلى عضوية "الكوميسا"؛ بهدف تنشيط الصادرات التونسية نحو الأسواق الأفريقية في الوقت الذي لا تتجاوز فيه هذه الصادرات 2،5% من إجمالي الصادرات التونسية.



وكان وزير التجار التونسي عمر الباهي قد صرح أمس بأن انضمام بلاده إلى الكوميسا سيجعل منها " ثالث دولة على مستوى الأهمية الاقتصادية بعد مصر وكينيا" موضحًا المزايا المتعددة للانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي الأفريقي والتي من بينها تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات التونسية تجاه دول الكوميسا بنسبة 17%، وتسهيل نشاط المؤسسات التونسية في الأسواق الأفريقية، وتنويع المنتجات المحلية، وتوفير التمويلات الميسرة، إضافة إلى فتح المجال أمام الكفاءات التونسية للعمل في هياكل هذه المنظمة.