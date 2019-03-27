القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

عالم
الأربعاء 27/مارس/2019 - 02:45 م

البرلمان التونسي يصادق على انضمام بلاده لعضوية "الكوميسا"

البرلمان التونسي
أ ش أ
dostor.org/2568631

صادق مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام تونس لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، وفقا لما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات".

وتأتي الموافقة على انضمام تونس إلى عضوية "الكوميسا"؛ بهدف تنشيط الصادرات التونسية نحو الأسواق الأفريقية في الوقت الذي لا تتجاوز فيه هذه الصادرات 2،5% من إجمالي الصادرات التونسية.

وكان وزير التجار التونسي عمر الباهي قد صرح أمس بأن انضمام بلاده إلى الكوميسا سيجعل منها " ثالث دولة على مستوى الأهمية الاقتصادية بعد مصر وكينيا" موضحًا المزايا المتعددة للانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي الأفريقي والتي من بينها تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات التونسية تجاه دول الكوميسا بنسبة 17%، وتسهيل نشاط المؤسسات التونسية في الأسواق الأفريقية، وتنويع المنتجات المحلية، وتوفير التمويلات الميسرة، إضافة إلى فتح المجال أمام الكفاءات التونسية للعمل في هياكل هذه المنظمة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول

منذ حوالي 15 ساعة

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون

منذ يوم

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان

منذ 3 أيام

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة

منذ 3 أيام

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا

منذ 5 أيام

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"

الآن

نيوزيلندا تحقق حول احتمالية الصلة بين هجمات المسجدين ورجل توفي طعنا

التعليم تعلن موعد فتح باب الالتحاق بالمدارس اليابانية

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

اليوم.. البرلمان يواصل جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج ٤٥ يومًا فى "الفيديو الإباحى"

إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

حبس أستاذ جامعي وطالبة 15 يومًا لترويجهما شائعة "فتاة أسيوط"

ألبومات الصور

"السرطان وطرق الوقاية منه".. ندوة تثقيفية بـ"فنون جميلة" المنيا

بالصور.. محافظ بني سويف يكرم الفائزين في مسابقات مهرجان الشباب

محافظ البحيرة يوجه باستكمال رصف الطرق بالمدن والمراكز

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

رياضة

يورك: يجب اتخاذ إجراءات صارمة بحق العنصريين

باير ليفركوزن يمدد عقد حارس مرماه البديل أوزكان

تمهيد عودة خافي مارتينيز إلى اتلتيك بلباو

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج ٤٥ يومًا فى "الفيديو الإباحى"

إصابة 16 شخصًا في حريق سوبر ماركت شهير بالإسكندرية

لماذا قدم مرتضى منصور استقالته من القضاء؟.. السبب عادل إمام (فيديو)

حبس أستاذ جامعي وطالبة 15 يومًا لترويجهما شائعة "فتاة أسيوط"

كشكول

عبد النبي: إجراء تحليل مخدرات للعاملين بجامعة المنيا

بالصور.. جامعة المنيا تُكرم فريق عمل برمجة منظومة التحصيل الإلكتروني

جمال السعيد يعقد أول اجتماع لمجلس جامعة بنها تحت قيادته

رئيس جامعة بني سويف يعلن فوز كلية الصيدلة بأفضل برنامج دراسي

"ما بين النظامين القديم والحديث".. طلاب الأول الثانوي في حيرة من الامتحانات

الأمصار

عريقات يتوقع اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة

بعد دعوة الجيش إلى عزل بوتفليقة.. منع 100 شخص من مغادرة الجزائر

"برشلونة" يبدأ مفاوضاته لضم المهاجم الصربي يوفيتش

مصر: استقرار السودان "خط أحمر"

العثور على جثة نجل السفير الليبي في الأردن مصابا بطلقة في الرأس

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

خسارة هائلة للحشرات الملقحة في بريطانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أمهات الأطفال المولودين قبل الأوان أكثر عرضة للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎