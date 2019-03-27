أسوشيتد برس: الاكتشافات الأثرية المصرية ما زالت تُحيّر العلماء

أكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن مصر ما زالت تثير حيرة علماء الآثار حول العالم، خصوصًا خلال الفترة الأخيرة في ظل الاكتشافات الأثرية المتعددة التي قامت بها منذ عام 2017.



وتابعت أن مصر تعلق آمالا كبيرة على الاكتشافات الأثرية من أجل الترويج لحركة السياحة التي انهارت بعد ثورة 25 يناير، ويبدو أن الأمر نجح حيث انتعشت حركة السياحة مرة أخرى منذ عام 2017.



وأشارت إلى أن آخر الاكتشافات هو الميناء الحجري والنقوش التي عثر عليها في وادي الهدى، حيث حل الميناء الحجري لغز بناء المعابد، بينما زادت نقوش وادي الهدى من غموض هذا الوادي.

