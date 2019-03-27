البرتغال تعلن حالة التأهب القصوى لمواجهة حرائق الغابات

أعلنت السلطات في البرتغال حالة التأهب القصوى لمواجهة حرائق الغابات، وسط موجة جفاف طويلة وارتفاع كبير غير موسمي في درجات الحرارة.



وأعلنت الحكومة- حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية- استمرار التحذير بدءًا من اليوم وحتى الأحد المقبل بسبب التهديد المتنامي من وقوع حرائق غابات، ويعني التحذير اتخاذ إجراءات استثنائية، منها وجود قوات الإطفاء في حالة استعداد دائم، وحظر إشعال الحرائق بالمناطق النباتية.



يأتي القرار بعد أسابيع من انعدام هطول الأمطار ووجود توقعات بأن تضرب الرياح الجافة القادمة من إسبانيا البلاد خلال الأيام المقبلة.



يشار إلى أن أكثر من 100 شخص لقوا مصرعهم جراء حرائق الغابات في البرتغال عام 2017، إلا أن حرائق العام الماضي لم تسفر عن أي وفيات بعدما اتخذت الحكومة إجراءات استثنائية.