الإسكندرية تحتفل بـ "ساعة الأرض" السبت المقبل

قال محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، إن المحافظة ستحتفل مساء السبت القادم، بساعة الأرض، وذلك بالتزامن مع الحدث البيئي العالمي الذي تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة بدءا من الـ8:30 مساء وحتى 9:30 مساء، ويتم الاحتفال به في السبت الأخير من شهر مارس.



وأضاف قنصوة، في تصريح اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنفيذ فعالية الاحتفال بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة في كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت والجامعات التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى وغيرها من الأماكن غير الحيوية في هذا التوقيت، مشيرا إلى أنه من المعتاد أن يطفئ أكثر من 350 مكانًا شهيرًا حول العالم الأضواء للاحتفال بهذه المناسبة، بما في ذلك برج إيفل بفرنسا وناطحة سحاب إمباير ستيت في نيويورك‪.



وأوضح أنه تم اختيار هذا التوقيت لقربه من موعد الاعتدال الربيعي لكوكب الأرض، وتهدف هذه الاحتفالية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أنها تعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات لحماية البيئة.