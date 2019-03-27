رفع كفاءة شبكات الصرف الصحى بالإسكندرية

قال رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية محمود نافع٬ "إن الشركة بدأت في الاستعدادات الخاصة باستقبال الشتاء القادم 2019 2020، برفع كفاءة الشبكات".



وأضاف "نافع" في تصريحات اليوم الأربعاء، أن شركة الصرف بالمحافظة بدأت في أعمال تطهير الشبكات والمجمعات والبيارات ومحطات الرفع، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية لها، موضحًا أنه يتم تنظيم برنامج محاكاة سنويًا للتعرف على نقاط الضعف والقوة بالشبكة خلال فترات النوات الشديدة، وذلك عن طريق تصريف لمياه الأنفاق وأعلى الكبارى وقياس مدى وسرعة تصريف المياه.



وأشار إلى وجود تنسيق قوي مع هيئة الأرصاد وغرفة العمليات، حيث تتلقى الشركة إخطارًا من الأرصاد بموعد وقوة النوة قبل وقوعها 48 ساعة تقريبا ما يتيح للشركة الاستعداد ونشر سيارات سحب المياه والتواجد بكافة المناطق التي تتكدس بها المياه لسرعة سحبها والتعامل السريع لتحقيق السيولة المرورية والقضاء على أي معوق من تكدس المياه.