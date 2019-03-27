البورصة تواصل تباينها عند الإغلاق وتخسر 1.78 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة تباينها لدى إغلاق معاملات اليوم الأربعاء، بدعم من استمرار المبيعات المكثفة من قبل المؤسسات المالية المصرية والأجنبية.



وخسر رأس النال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 808.7 مليار.



وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 57. 0% بما يعادل 82.74 نقطة لينهى التعاملات عند مستوى 14554.5 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 31. 0% بما يعادل 2.08 نقطة ليصل إلى مستوى 683.63 نقطة، فى الوقت الذى صعد فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100" بنسبة 21. 0% تعادل 3.7 نقطة ليغلق عند 1731.92 نقطة، وسط تراجع فى قيم وأحجام تعاملات لم تتخط مستوى 749.8 مليون جنيه، بالتعامل على 177.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 18.4 ألف صفقة بيع وشراء.