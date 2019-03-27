"الإندبندنت": إلغاء أوامر ترحيل المهاجرين فى بريطانيا

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية النقاب عن إلغاء أكثر من نصف حالات الترحيل من بريطانيا، الأمر الذي يزيد من مخاوف آلاف الأشخاص الذين تم استهدافهم بشكل غير عادل من أجل الترحيل القصري.



وذكرت الصحيفة البريطانية - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن محامين حذروا من "نقص الأدلة القانونية" في مراكز الاحتجاز التي تُجبر الناس على تقديم الطلبات المتأخرة لاستبعاد الرحيل في الوقت التي تكشف فيه إحصاءات إلغاء أكثر من نصف أوامر الترحيل.



وتشير الإحصاءات- بموجب قانون حرية المعلومات- إلى أن 24 ألفًا و674 أمرًا من أوامر الترحيل قد تم إلغاؤها العام الماضي، فيما تم إلغاء 15 ألفًا و200 أمر بالفعل من بينهم، كما قد تم إلغاء أكثر من ثلثي أوامر الترحيل في غضون أسبوع من الموعد الفعلى لتنفيذ الترحيل و45% خلال يوم واحد فقط.



وأوضح محامون ومعدو حملات أن هذه الأعداد، إنما جاءت جراء تأثير السياسة التى تنتهجها وزارة الداخلية البريطانية ومفادها: "احتجز أولًا ثم أسأل لاحقًا".



وكان السبب الأكثر شيوعًا لإلغاء الترحيل هو تقديم التمثيل القانونى اللازم، فيما تضمنت أسبابًا أخرى إدارية وطبية وغيرهما.