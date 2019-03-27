17 سفينة حركة السفن بموانئ بور سعيد

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالى)، أن حركة السفن اليوم الأربعاء، سجلت 17 سفينة.



وقال بيان للهيئة، اليوم، إن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينتي حاويات، وغادرته خمس سفن، فيما توجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول ثلاث سفن.



كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة سفينة واحدة، وتوجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.



وأشارت إلى أنه جار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.