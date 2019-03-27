المحرصاوى: التوافق مع رؤية 2030 أساس خطة تطوير جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرب الانتهاء من مراجعة الخطة الاستراتيجية للجامعة، مؤكدًا أنه روعي في أهدافها التوافق وتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة لتطوير التعليم 2030.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مركز ضمان الجودة والتدريب بجامعة الأزهر، والذى يستضيفه مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي وبحضور جميع أعضاء المركز.



وقال رئيس جامعة الأزهر إن الخطة الاستراتيجية للتطوير والتدريب بجامعة الأزهر، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تستهدف إتاحة التعليم والتدريب الجيد الذى يلبي حاجة المجتمع للمنتسبين لجامعة الأزهر بجودة عالية، وفي إطار نظام مؤسسي كفء ومستدام.



وأضاف أن الخطة مرتكزة على بناء الطالب المتعلم والمتدرب، المبدع، والمتمكن علميًا وفنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، الأمر الذي ينعكس بدوره الإيجابي على دور خريجي جامعة الأزهر في صناعة مستقبل الوطن، وأن يتوفر لديه من الإمكانيات والأدوات ما يؤهله للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا وعالميًا.