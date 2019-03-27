الجيش الجزائري يدمر 3 مخابئ للإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن كشف وتدمير 3 مخابئ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع بولايتى بومرداس وعين الدفلى شمالى البلاد أمس، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وعمليات البحث والتمشيط بكل من الولايتين.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء- أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت دوريات الجيش وعناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) إثر عمليات متفرقة بتمنراست (جنوب) 11 مهربًا و12 منقبًا عن الذهب، كما ضبطت 3700 لتر من الوقود، و8 أجهزة كشف عن المعادن، و3 مولدات كهربائية ومطرقة ضغط، بالإضافة إلى 6 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.



وأشارت إلى أن دوريات الجيش بالتنسيق مع الأمن الوطني بزرالدة بولاية الجزائر العاصمة، أوقفت تاجري مخدرات بحوزتهما 91 كيلوجرام من المخدرات ومبلغ مالي يقدر ب338 مليون سنتيم.



ونوهت الوزارة بأن مروحية تابعة للقوات البحرية الجزائرية تمكنت من إنقاذ 3 أشخاص كانوا عالقين بمنطقة صخرية بشاطئ فلفلة بسكيكدة (شمال)، في حين تم توقيف 14 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمدينة (جانت) بولاية إليزي (جنوب).