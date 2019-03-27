لبنان يستضيف معرضا للسيارات الكهربائية في أبريل

أعلنت وزارة البيئة في لبنان استضافة العاصمة بيروت، للمعرض الأول في الشرق الأوسط للسيارات الكهربائية والهجينة، خلال الفترة من 11 إلى 15 أبريل المقبل، في إطار استراتيجية التوعية البيئية، حول استعمال الطاقة النظيفة في قطاع النقل، وخفض تلوث الهواء.



وقال وزير البيئة فادي جريصاتي- في كلمة أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الأربعاء، وتم خلاله الإعلان عن إقامة المعرض- إن تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل يُعتبر المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في المدن اللبنانية، ويستهلك أكثر من 40% من النفط المستخدم، كما يتسبب في 23% من انبعاثات الغازات الدفيئة.



وأشار إلى أهمية التوجه نحو الطاقة البديلة، من خلال السيارات الهجينة التي تستهلك وقودا أقل، ثم إلى سيارات كهربائية بالكامل تسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال خفض آثار الكربون الناجم عن وسائل النقل.



وأضاف أن هناك تعاونا مع وزارة الطاقة لتمهيد الطريق نحو استخدام الوقود البديل في قطاع النقل، والعمل على تشجيع الجمهور على استخدام السيارات الهجينة والكهربائية في لبنان، بما يسهم في الحفاظ على البيئة، من خلال تقديم حوافز وإعفاءات للسيارات الجديدة غير الملوثة للبيئة من بعض الرسوم.



ولفت إلى أنه تم خفض الجمارك لتتراوح ما بين 10 و20% فقط على السيارات الهجينة، فضلا عن الإعفاء الكلي من الجمارك على السيارات العاملة على الكهرباء.



وأكد أهمية وجود البنى التحتية الضرورية والمتمثلة في محطات الشحن اللازمة لتزويد السيارات الكهربائية بالطاقة، وتوزيعها في مختلف المناطق اللبنانية، على نحو يساهم في تسريع انتشار هذا النوع من السيارات، ومن ثم خفض تلوث الهواء وحماية البيئة.