الأنبا تكلا يلقى الضوء على "السامرية" فى العدد الأحدث من الكرازة

خصص الأنبا تكلا، أسقف دشنا للأقباط الأرثوذكس، مقاله الأحدث في مجلة الكرازة، عن لقاء السيد المسيح بالمرأة السامرية، ملقيًا الضوء على تعامل السيد المسيح مع السامرية، والذى قادها إلى حياة التوبة والبر في مقاله بعنوان "أحد السامرية".



يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها إصدار نصف شهري، أسسها البابا الراحل شنودة الثالث، ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الآن الأنبا مكاريوس، أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص.