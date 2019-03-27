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فن
الأربعاء 27/مارس/2019 - 01:34 م

إيمان مسامح: سعيدة بنجاح "البيت الكبير 2".. وثقة "النقلي" مسؤولية

إيمان مسامح
إيمان مسامح
حسن أمين
dostor.org/2568519

أعربت الفنانة إيمان مسامح عن سعادتها البالغة، بردود الأفعال، التي تلقتها حول شخصية مفيدة في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "البيت الكبير" الذي يعرض حاليًا على شاشة قناة النهار، مؤكدة أن ردود الأفعال فاقت كل توقعاتها وكانت بمثابة مفاجأة بالنسبة لها.

وقالت إن شخصية "مفيدة" التي تقدمها ضمن أحداث المسلسل تعد نقطة تحول في حياتها الفنية، وخاصة أن مساحة الدور زادت في الجزء الثاني بشكل كبير، ومستمرة حتى الجزء الثالث الذي سيبدأ تصويره بعد السباق الرمضاني القادم.

وأوضحت أن ثقة المخرج محمد النقلي، والمؤلف أحمد صبحي في أدائها وإعطائها دور أكبر، حملها مسؤولية أكبر، متمنية أن ينال دورها استحسان الجمهور، مضيفة: "النقلي أكثر حد دعمني، وثقته في أدائي شرف، وصبحي رسم ملامح للشخصية يتمنى أي فنان تقديمها، شكرًا على ثقتهما التي تعتبر وسام لأي فنان".

وعن تعاملها مع الفنانتين سوسن بدر، ولوسي، قالت: النجمة سوسن دي قصة لوحدها، كنت أتمنى أن أقف أمام موهبة بحجم بموهبتها، فهي نجمة بكل معاني الكلمة، عندما بدأت التصوير معها أشادت بموهبتي وكانت شهادة من فنانة كبيرة، والنجمة لوسي هي شخصية جدعة جدًا ودمها خفيف، وكنت سعيدة بالعمل معها.

يذكر أن إيمان مسامح، شاركت في بطول مسلسل "البيت الكبير" مع كل من لوسي، سوسن بدر، هادي الجيار، مجدي كامل، دنيا المصري، لقاء سويدان، طارق صبري، إيمان أيوب، ريم هلال، داليا مصطفى، تيسير عبد العزيز، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

إيمان مسامح: سعيدة بنجاح "البيت الكبير 2".. وثقة "النقلي" مسؤولية
إيمان مسامح: سعيدة بنجاح "البيت الكبير 2".. وثقة "النقلي" مسؤولية
إيمان مسامح: سعيدة بنجاح "البيت الكبير 2".. وثقة "النقلي" مسؤولية
إيمان مسامح: سعيدة بنجاح "البيت الكبير 2".. وثقة "النقلي" مسؤولية
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