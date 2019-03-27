تجديد حبس نصاب أفريقي بتهمة "توليد الدولارات" في المعادي

أمرت نيابة المعادي، اليوم الأربعاء، بحبس أفريقي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على تحويل الأوراق البيضاء إلى عملة الدولار.



أكدت معلومات وتحريات المقدم إسلام بكر، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المعادي، قيام شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، باستئجار شقة، وممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.



ونجح ضباط مباحث المعادي في استهداف شقة المتهم، وبفحصه اتضح أنه يُدعى "ألبرت. ك"، 40 سنة، يحمل جنسية أجنبية، وبصحبته مواطن بالمعاش.



وعثرت قوات المباحث بحوزة المتهم الأول على "خزينة حديدية" داخلها 130 رزمة أوراق بيضاء بحجم العملات المالية، 260 ورقة مالية فئة الـ100 دولار مقلدة، وزجاجة تحوي مادة سائلة مجهولة.



وقال الشخص الثاني الموجود بالقاهرة: إنه تعرف على الأول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهمه بقدرته على تحويل الأوراق البيضاء إلى عملة الدولار باستخدام مواد كيمائية، وعقب حضوره للشقة محل الضبط ومشاهدته للمضبوطات طلب منه الأول مبلغًا ماليًا قدره 200 ألف جنيه، لتحويل تلك الأوراق إلى عملة الدولار.



وأقر المتهم بأقوال المجني عليه، وما أسفر عنه الضبط أقر بارتكاب الواقعة، واستخدامه للمضبوطات للنصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب يعرف بتوليد الدولارات.



تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات واتخذت قرارها المتقدم.‎