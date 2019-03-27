الانبا موسى: "السامرية" تغيرت عندما التقت المسيح

خصص الانبا موسى اسقف عام الشباب الاقباط الارثوذكس ووكيل معهد التربية الكنسية، مقاله الاحدث في مجلة الكرازة عن لقاء السيد المسيح بالمرأة السامرية وكيف تغيرت حياتها عندما وجدت ينبوع الحياة تحت عنوان " المسيح هو ينبوع الماء الحي".



يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها اصدار نصف شهري، وكان قد اسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الان الانبا مكاريوس اسقف عام كنائس المنيا وابو قرقاص.

