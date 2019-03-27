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مصر
الأربعاء 27/مارس/2019 - 01:32 م

الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 24 ألفا و500 ميجاوات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2568513

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأربعاء، يبلغ 24 ألفا و500 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و400 ميجاوات أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس، حيث بلغ الحمل الأدنى 16 ألفا و800 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال الهاتف المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط أكثر من 5 ملايين مكالمة خلال 27 شهرا حتى ديسمبر الماضي

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقي الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في سبيل زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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