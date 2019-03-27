"باخوميوس" يتأمل فى مزمور 84 عن محبة الله

خصص الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الليبية الغربية للاقباط الارثوذكس، مقاله الاحدث في مجلة الكرازة عن التأمل في مزمور ٨٤، وهو ضمن مزامير صلاة الساعة السادسة متخذا من احدي آياته عنوانًا لمقاله " طوبي لأناس عزهم بك".



يُذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها اصدار نصف شهري، وكان قد اسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الان الانبا مكاريوس اسقف عام كنائس المنيا وابو قرقاص.

