"تواضروس": المسيح قدم الصدقة عن الصوم والصلاة

خصص البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كلمته الافتتاحية للعدد الاحدث من مجلة الكرازة، عن الصدقة، تحت عنوان " الصدقة محبتنا " واستكمل حديثه حول مثلث أركان العبادة المسيحية والذي بدأه بمقال عن "الصلاة قوتنا"،و أعقبه في العدد السابق عن " الصوم توبتنا ".



وأكد قداسة البابا علي أهمية الصدقة في حياتنا، موضحا أن السيد المسيح جعل لها المكانة الأولي متقدمة عن الصلاة والصوم كما جاء فى (متي ٦: ١-١٨)، مشيرا إلي أن الكلمة اليونانية للصدقة تعني عمل الرحمة وهذا العمل لا يمكن أن يصدر إلا من القلب الذي امتلأ بالمحبة الفياضة من قلب المسيح (رومية ٥:٥).



وأضاف أن الصدقة هي تعبير حب نحو الآخر بلا تفرقة أو تمييز وهي الترجمة المسيحية للصلاة الصوم.



وقال إن كلمة الصدقة تحوي معني الصدق في العمل، الفكر والسلوك ومن هنا جاء اهتمام السيد المسيح أن تكون "صدقتك" في الخفاء علي قدر المستطاع (متي ٤:٦)، لأن الاتضاع مع أعمال صغيرة أفضل جدا من أعمال كبيرة وبدون اتضاع.



وفي ختام حديثه نوه إلي ضرورة أن يبدي الإنسان المحبة والعطف (فيلبي ١:٢)، وأن يكون قلبه عامرًا بالشفقة لأن محبة الله لا تستقر إلا فيمن يمارسون الرحمة.



يذكر أن مجلة الكرازة هي الناطق باسم كاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية، ولها اصدار نصف شهري، وكان قد اسسها البابا الراحل شنودة الثالث ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الان الانبا مكاريوس اسقف عام كنائس المنيا وابو قرقاص.