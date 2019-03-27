ضبط 71 قضية تموينية في القاهرة خلال 24 ساعة

شنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، حملة لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.



وأسفرت جهود الحملة خلال الـ24 ساعة الماضية تحت قيادة العميد محمد رجائي مدير شرطة تموين القاهرة، عن ضبط 71 قضية تموينية منها 14 عدم حمل شهادة صحية، 13 عدم الإعلان عن أسعار.



وأمر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.