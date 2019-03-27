جامعة حلوان تنظم ندوة بعنوان "الإسراء والمعراج" بكلية الهندسة

نظمت كلية الهندسة بجامعة حلوان ندوة بعنوان: "الإسراء والمعراج"، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، في إطار اهتمام الجامعة بتنمية الوعي الديني والأخلاقي لدى الطلاب.



وأكد الدكتور ماجد نجم، أن مثل هذه الندوات الدينية تساهم في تعميق معرفة الطلاب وزيادة وعيهم، وتكوين صورة عامة وشاملة وتقديم شرح مفصّل للأحداث والمناسبات الدينية البارزة، كما أن التعليم الصحيح للدين الإسلامي يساهم في نبذ الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم المواطن وحب الآخر لدى الشباب.



وتضمنت الندوة الحديث عن أن الإسراء والمعراج هو أحد معجزات الإسلام وهو الرحلة التي أرسل فيها نبي الله من مكة إلى بيت المقدس بفلسطين، ثم انتقل في رحلة سماوية بصحبة جبريل إلى الملأ الأعلى في أقصى مكان يمكن الوصول إليهِ في السماء وعاد بعد ذلك في نفس الليلة.



وحاضر في الندوة فضيلة الشيخ هشام رمضان مسئول الإرشاد الديني والدعوة بالجامعة، فضيلة الشيخ عبد الله فتحي عثمان إمام وخطيب ومدرس بأوقاف حلوان.