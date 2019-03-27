أهالي "خلوة أبو مسلم" يشيعون النقيب المسلمي لمثواه الأخير

شيع المئات من أهالى قرية خلوة أبو مسلم، في جنازه عسكرية وشعبية مهيبة، جثمان الشهيد النقيب أحمد صلاح المسلمي، والذى استشهد صباح اليوم، على يد عناصر إجرامية إثر إصابته بطعنة نافذة في القلب أودت بحياته.



وصل الجثمان لمسقط رأس الشهيد، وتم تشييعه لمثواه الأخير في جنازة عسكرية؛ تقدمها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد، والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية

وقدم المحافظ واجب العزاء والمواساة لأسره الشهيد مؤكدا أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهاننا تقديرا لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعا عن أمنه واستقراره.



كما أعرب محافظ الشرقية عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد ضحية الواجب الوطني مؤكدا على أن دماء الشهداء من أبناء الوطن لن تضيع هباء سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة وأهل قريته الصبر والسلوان.



أشاد محافظ الشرقية بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن والتصدي للعناصر الإجرامية والقضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار البلاد.