عودة الدوري الليبي لكرة القدم للانطلاق مجددا بعد توقف

ينطلق الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز لكرة القدم بليبا، في المجموعتيْن الأولى والثانية بلعب 5 مباريات ضمن المجموعة الأولى.



يلعب في الثلاثين من الشهر الجاري الهلال والأهلي بنغازي على ملعب بنينا، فيما يقابل النصر فريق الصداقة على ملعب بنينا، ويواجه الأخضر في مدينة البيضاء فريق نجوم اجدابيا؛ وخليج سرت يقابل الأنوار على ملعب سرت، ودارنس يلاعب التعاون على ملعب درنة.



شباب الجبل يوم الأحد يقابل التحدي على ملعب شيخ الشهداء.



مباريات المجموعة الثانية الاتحاد يستقبل رفيق بملعب طرابلس، والأهلي طرابلس يواجه الوحدة على ملعب طرابلس وفريق الخمس يلاعب فريق المحلة، والشط يقابل الأولمبي على ملعب طرابلس.