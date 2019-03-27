الأرصاد: غدًا ارتفاع فى الحرارة يصاحبه أمطار.. والقاهرة 27 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الخميس، ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى

القاهرة 14 27

شبين الكوم 14 26

طنطا 13 26

دمنهور 13 25

الإسكندرية 14 24

بلطيم 14 23

مطروح 12 24

السلوم 12 25

سيوة 12 28

بورسعيد 14 22

دمياط 14 23

الزقازيق 13 26

الإسماعيلية 12 27

السويس 13 26

العريش 11 24

رفح 10 23

رأس سدر 13 25

نخل 06 24

نويبع 17 25

طابا 15 24

كاترين 08 20

الطور 16 27

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 15 28

مرسى علم 16 27

الفيوم 13 27

بني سويف 13 27

المنيا 12 28

أسيوط 11 28

سوهاج 12 29

قنا 12 29

الأقصر 12 29

أسوان 13 30

أبوسمبل 13 29

الوادي الجديد 12 28

شلاتين 17 27

أبورماد 18 26

رأس حدربة 19 25

حلايب 18 26

