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سياسي
الأربعاء 27/مارس/2019 - 01:23 م

رئيس البرلمان: التعديلات الدستورية تدعم الحياة السياسية

الدكتور علي عبد
الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب
السيد السعدني
dostor.org/2568493

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال رابع جلسات الحوار المجتمعي التي بدأت منذ قليل، إنه يرحب ولأول مرة بشباب الأحزاب السياسية من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائب الشاب طارق الخولي، فهؤلاء الشباب هم كل الحاضر والمستقبل وكل ما يجري بمجلس النواب لصالح شباب مصر.

وأضاف عبدالعال أن تعديل الدستور يكون على محورين، الأول محور دستوري وتحدده المادة 226 من الدستور، ولذلك فإن مجلس النواب حريص كل الحرص على أن تأتي التعديلات متفقة مع المادة 226 من الدستور، ومع المواد التي وضعت القواعد لتنفيذ هذه المادة لتنفيذ اللائحة الداخلية للمجلس، والمجلس حريص كل الحرص، كما هو حال رجال السياسة، على الاستجابة لقواعد الدستور وأيضا لمصالح المواطن والوطن، والدستور هو وثيقة نابضة للحياة تتطور مع تطور المجتمع وعلى المجتمع أن يبادر لإجراء أي تعديلات لصالح التطور المجتمعي.

وأشار عبدالعال إلى أنه تم عقد 3 جلسات سابقة لرجال الدين ورؤساء الجامعات ورجال الإعلام والقضاء، واليوم وغدًا لرجال السياسة والأحزاب ورجال المال والأعمال والمؤسسات المالية والاقتصادية وبعض فئات المجتمع.

وتقدم عبدالعال بالشكر لرجال الصحافة والإعلام والمحررين البرلمانيين على تغطية الفعاليات بأمانة ومهنية واحترافية، وطالب بالمتابعة الدقيقة حتى يعلم الشعب ما يدور في الحوار المجتمعي.

وقال عبدالعال إنه للتذكير فإن التعديلات الدستورية المقترحة لدعم الحياة السياسية ولصالح المواطن والوطن وإصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسي، وإن هذه التعديلات تؤكد إنشاء غرفة ثانية هي مجلس الشيوخ.

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